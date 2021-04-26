Після майже місяця локдауну в Києві ситуація з госпіталізаціями хворих на COVID-19 пацієнтів стабілізувалася. У деяких медичних закладах кількість інфікованих вірусом зменшилася вдвічі.

Кількість вільних місць у лікарнях збільшується кожного дня. Наразі лікарі вже фактично нікому не відмовляють у госпіталізації. Однак розслаблятися ще зарано.

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Майже всі ліжка в реанімаційних відділеннях заповнені важкохворими.

Тенденція позитивна

Як зазначили у департаменті охорони здоров'я КМДА, близько 50% ліжкомісць заповнені у:

Київській клінічній лікарні №2;

Київській клінічній лікарні №4;

Київській клінічній лікарні №8;

Київській клінічній лікарні №10;

Київській клінічній лікарні №18;

Олександрівській клінічній лікарні.

Чекають на нову хвилю

Медики зазначають, що короткий час спаду захворюваності використовують для того, щоб піти у відпустки після вкрай напруженої роботи у пік захворюваності. Однак при цьому лікарі наголошують, що після Великодніх свят у Києві може початися наступна хвиля пандемії.

Дивіться відео сюжету про заповненість лікарень Києва хворими на COVID-19: