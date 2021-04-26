У лікарнях Києва майже вдвічі зменшилася кількість пацієнтів з COVID-19, реанімації переповнені

Джерело:Київ.NewsRoom
Після майже місяця локдауну в Києві ситуація з госпіталізаціями хворих на COVID-19 пацієнтів стабілізувалася. У деяких медичних закладах кількість інфікованих вірусом зменшилася вдвічі.
Кількість вільних місць у лікарнях збільшується кожного дня. Наразі лікарі вже фактично нікому не відмовляють у госпіталізації. Однак розслаблятися ще зарано.
Дивіться також Цього тижня Київ може вийти з червоної зони, – Рубан
Як зазначили у департаменті охорони здоров'я КМДА, близько 50% ліжкомісць заповнені у:
Медики зазначають, що короткий час спаду захворюваності використовують для того, щоб піти у відпустки після вкрай напруженої роботи у пік захворюваності. Однак при цьому лікарі наголошують, що після Великодніх свят у Києві може початися наступна хвиля пандемії.
Дивіться відео сюжету про заповненість лікарень Києва хворими на COVID-19: