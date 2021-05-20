Зловмисник, як встановили слідчі, з 2012 року зустрічався з жінками та жорстоко з ними поводився. За даними "Надзвичайних новин", Волков шантажував дівчат та підсипав їм наркотики. Жінок, які хотіли з ним розлучитися, зловмисник жорстоко бив.

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Однією з таких потерпілих була 33-річна Ольга Войтенко. Її Волков побив у власному дачному будинку.

Що відомо про діяльність лікаря Волкова

Спочатку зловмисник працював лікарем-венерологом. Згодом він змінив професію та став досить популярним тренером з фітнесу.

У вільний від роботи час чоловік знайомився з жінками та заводив із ними стосунки. Проте адекватним відношення до жінок з боку чоловіка назвати не можна.

У вересні 2020 року Волков привіз до свого дачного будинку 33-річну жінку, де посварився з нею. Під час конфлікту зловмисник схопив биту та почав забивати нею потерпілу по голові і тілу.

22 вересня чоловіка затримали за підозрою у скоєнні замаху на вбивство. Під час слідства з'ясувалося, що подібна поведінка була Волкову притаманна, а потерпілих від його рук набагато більше.

Як зазначили у поліції Київщини, під час розслідування справи про побиття правоохоронці з'ясували, що Волков може бути причетним до вбивства.

Поліцейські з'ясували, що у 2016 році лікар позбавив життя 35-річну жінку. Сталося це у Солом'янському районі Києва. Як саме померла потерпіла, правоохоронці не розповіли.

19 травня 2021 Волкову повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Якщо його провину визнають в суді, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео поліції про вбивство, вчинене Олексієм Волковим у 2016 році: