До замаху додали вбивство: у Києві судитимуть лікаря Волкова – відео

Поліцейські Київщини намагаються притягнути до відповідальності відомого маніяка Олексія Волкова. Чоловіку інкримінують замах на вбивство та скоєння умисного вбивства. Однак, за деякими даними, від його рук постраждали десятки жінок.

Зловмисник, як встановили слідчі, з 2012 року зустрічався з жінками та жорстоко з ними поводився. За даними "Надзвичайних новин", Волков шантажував дівчат та підсипав їм наркотики. Жінок, які хотіли з ним розлучитися, зловмисник жорстоко бив.

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Однією з таких потерпілих була 33-річна Ольга Войтенко. Її Волков побив у власному дачному будинку.

Що відомо про діяльність лікаря Волкова

Спочатку зловмисник працював лікарем-венерологом. Згодом він змінив професію та став досить популярним тренером з фітнесу.

У вільний від роботи час чоловік знайомився з жінками та заводив із ними стосунки. Проте адекватним відношення до жінок з боку чоловіка назвати не можна.

У вересні 2020 року Волков привіз до свого дачного будинку 33-річну жінку, де посварився з нею. Під час конфлікту зловмисник схопив биту та почав забивати нею потерпілу по голові і тілу.

22 вересня чоловіка затримали за підозрою у скоєнні замаху на вбивство. Під час слідства з'ясувалося, що подібна поведінка була Волкову притаманна, а потерпілих від його рук набагато більше.

Як зазначили у поліції Київщини, під час розслідування справи про побиття правоохоронці з'ясували, що Волков може бути причетним до вбивства.

Поліцейські з'ясували, що у 2016 році лікар позбавив життя 35-річну жінку. Сталося це у Солом'янському районі Києва. Як саме померла потерпіла, правоохоронці не розповіли.

19 травня 2021 Волкову повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Якщо його провину визнають в суді, чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео поліції про вбивство, вчинене Олексієм Волковим у 2016 році: