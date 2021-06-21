У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про велику кількість трагедій на водоймах протягом доби 20 червня.

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У Вишгородському районі втонув батько і 2 дітей

У Лебедівка Вишгородського району в обвідному каналі Київського водосховища втонув 36-річний чоловік, а також дві дитини – 2011 та 2017 років народження. Одну з них з води витягли місцеві жителі. Її передали медикам швидкої, однак, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Пошуки батька та ще однієї дитини тривають.

На Фастівщині перекинувся човен

Поблизу села Триліси на річці Кам'янка перекинувся човен, на борту якого перебувало 7 людей. Шестеро з них змогли самостійно дістатися берега. Однак одна людина загинула – її підняли на поверхню місцеві жителі.

Інші жахливі інциденти на воді

Ще одна трагедія трапилася у Макарівському районі. Під час купання на річці Здвиж загинула 12-річна дитина.

На річці Стугна поблизу міста Українка зникла 60-річна людина, попередньо пошук результатів не дав.

Також на водоймах загинули люди у Білоцерківському та Бучанському районах.

Заборони під час відпочинку на водоймах