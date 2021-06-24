Позаштатна ситуація на літаку SkyUp: після зльоту судно Київ – Батумі повернулося до "Борисполя"

Літак авіакомпанії SkyUp вимушено повернувся до "Борисполя" після зльоту. Екіпаж лайнера повідомив про виникнення на борту позаштатної ситуації. Мовиться про технічну несправність.

Літак Київ – Батумі вилетів з "Борисполя" об 11:49 24 червня. Однак, за 40 хвилин змушеним був повернутися. Причини наразі з'ясовують технічні спеціалісти.

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Коментар SkyUp щодо ситуації

В авіакомпанії в коментарі 24 каналу зазначили, що літак повернули згідно з міжнародними правилами. Посадка Boeing 737-900ER пройшла у звичайному режимі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пасажири, які вже мали б приземлитися у Батумі, перебувають у безпеці та мають вилетіти найближчим часом іншим літаком.

Ми розуміємо, що ця ситуація створила незручності для наших пасажирів. Ми забезпечимо їх харчуванням і напоями. Просимо вибачення й сподіваємось на розуміння, адже саме безпека польоту є нашим головним пріоритетом,

– наголосили представники лоукостера.

Що відомо про позаштатну ситуацію на літаку SkyUp

Згідно з даними сервісу Flightradar, літак розвернувся у районі міста Караглик на Київщині. Це сталося за кілька хвилин після початку польоту.

Згодом лайнер зробив кілька кіл у повітрі та відправився назад до "Борисполя".

Відомо, що літаку з номером UR-SQI довелося повертатись через технічну проблему.



Boeing 737-900ER вимушено повернувся до Борисполя / Скриншот сервісу Flightradar

Boeing 737-900ER, із яким трапився інцидент, українська авіакомпанія взяла у лізинг у жовтні 2019. Сам літак є відносно новим. Його випустили у 2008 році.