Варто підкреслити, що у цьому місці є підземний перехід. Втім, чимало пішоходів їм не користуються, а бігають на дорозі з дуже насиченим трафіком.
Ще один інцидент Священник московського патріархату на Волині стояв на трасі в жіночому вбранні: відео
"Пре, немов танк"
Інцидент зняли на відео в Голосіївському районі навпроти ТЦ "Магелан". На кадрах видно, як жінка з пакетами проповзає під відбійником.
Година пік, 8 смуг автомобільного руху, а їй все пофіг. Пре, немов танк,
– йдеться у повідомленні.
У Києві жінка перетинала дорогу з насиченим рухом: відео
Реакція киян
У коментарях люди пишуть, що в Україні не карають пішоходів за порушення правил дорожнього руху, тому такі ситуації й з’являються.