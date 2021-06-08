Варто підкреслити, що у цьому місці є підземний перехід. Втім, чимало пішоходів їм не користуються, а бігають на дорозі з дуже насиченим трафіком.

Ще один інцидент Священник московського патріархату на Волині стояв на трасі в жіночому вбранні: відео

"Пре, немов танк"

Інцидент зняли на відео в Голосіївському районі навпроти ТЦ "Магелан". На кадрах видно, як жінка з пакетами проповзає під відбійником.

Година пік, 8 смуг автомобільного руху, а їй все пофіг. Пре, немов танк,

– йдеться у повідомленні.

У Києві жінка перетинала дорогу з насиченим рухом: відео

Реакція киян

У коментарях люди пишуть, що в Україні не карають пішоходів за порушення правил дорожнього руху, тому такі ситуації й з’являються.