Чекаю цифри: Кличко відповів Ткаченку щодо компенсації збитків через локдаун
Віталій Кличко таки прокоментував слова міністра культури щодо компенсації збитків через локдаун. Мер Києва вважає, що Олександр Ткаченко повинен підтвердити свою заяву цифрами.
Джерело:Телеканал "Україна 24"
Міністр культури доволі різко висловився щодо локдауну у столиці. Він вважає, що заклади культури сильно постраждають від такого рішення й закликав Кличка компенсувати збитки.
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Кличко чекає конкретні цифри
Ткаченко також написав, що його відомство може допомогти київській владі – поділитися досвідом та підказати, як впровадити механізм компенсацій.
Своєю чергою, Кличко попросив міністра культури показати, як його відомство допомагало цим закладам під час локдауну в січні.
Я можу сказати у відповідь пану Ткаченку, коли був загальний державний локдаун, наскільки Мінкультури фінансувало заклади культури, чекаю цифри, скільки було інвестовано, яка була підтримка,
— наголосив мер.
Мер відповів невдоволеним бізнесменам
Окрім того, Кличко відповів на критику бізнесменів через новий локдаун у Києві.
Я чув в ефірі, що бізнесмени кажуть, що закуплено багато продуктів тощо. Дуже добре, що ми говоримо про продукти, а не про життя. Я хотів би нагадати, щоб не виникла така ситуація, коли в рефрижераторах зберігали тіла людей, які померли від коронавірусу в Нью-Йорку,
— сказав Кличко.
Життя людей – пріоритет
Мер наголосив, що ситуація з коронавірусом у столиці "критична" і може призвести до колапсу медичної системи.
Життя і здоров’я людей є пріоритетом перед продуктами чи відвідуванням спортивних закладів. Я чітко розумію, наскільки непопулярне таке рішення, але це єдине рішення, яке ми можемо зараз реалізувати,
— резюмував він.
Нагадаємо, що у Києві з 20 березня запроваджують черговий локдаун. Слідом за столицею жорсткий карантин оголосили й в Київській області.
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