У Києві розповіли як буде працювати міжміський транспорт під час локдауну 5 – 16 квітня. В КМДА підкреслили, що обмежити пересування громадян через столицю – неможливо.

Тому було ухвалене рішення не закривати вокзали й дозволити роботу міжміському транспорту у звичайному режимі, незважаючи на нові обмеження, які ввели в столиці. Звісно пасажири та персонал повинні дотримуватись карантинних обмежень – дистанція, маски тощо.

Що було раніше Київ іде на справжній локдаун із закриттям транспорту, шкіл і садочків

Людей не зупинити

В КМДА підкреслили, що закрити міжміське сполучення неможливо, адже через Київ їде дуже багато людей у різні куточки країни та закордон.

Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав,

– заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Локдаун у Києві

Нагадаємо, що 31 березня в Києві місцева влада вирішила таки запровадити додаткові заходи й посилити карантин – окрім попередніх заборон та обмежень в столиці зупинили рух громадського транспорту.

Втім, в КМДА дозволили їздити у ньому за спеціальними перепустками – їх видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.

Право на проїзд у метро та наземному транспорті в Києві під час локдауну матимуть:

працівники державних структур;

медики;

представники сфери соціального забезпечення;

працівники житлово-комунальної інфраструктури;

співробітники приватних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Які ще обмеження діятимуть у Києві

Перестануть працювати дитячі садочки та школи .

. Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу . Або надати відпустки, якщо це буде можливо.

. Або надати відпустки, якщо це буде можливо. Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку .

. Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.

Рішення про закінчення локдауну представники місцевої влади прийматимуть ближче до 16 квітня. Станеться це, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 зміниться на краще.