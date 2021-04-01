Локдаун у Києві: В КМДА пояснили як працюватиме міжміський транспорт

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Джерело:

"Сегодня"

У Києві розповіли як буде працювати міжміський транспорт під час локдауну 5 – 16 квітня. В КМДА підкреслили, що обмежити пересування громадян через столицю – неможливо.

Тому було ухвалене рішення не закривати вокзали й дозволити роботу міжміському транспорту у звичайному режимі, незважаючи на нові обмеження, які ввели в столиці. Звісно пасажири та персонал повинні дотримуватись карантинних обмежень – дистанція, маски тощо.

Що було раніше Київ іде на справжній локдаун із закриттям транспорту, шкіл і садочків

Людей не зупинити

В КМДА підкреслили, що закрити міжміське сполучення неможливо, адже через Київ їде дуже багато людей у різні куточки країни та закордон.

Київ – це гігантський транзитний пункт. І обмежити пересування громадян просто неможливо. Для цього потрібно закривати всю країну, щоб ніхто нікуди не їздив і не виїжджав,
– заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Локдаун у Києві

Нагадаємо, що 31 березня в Києві місцева влада вирішила таки запровадити додаткові заходи й посилити карантин – окрім попередніх заборон та обмежень в столиці зупинили рух громадського транспорту.

Втім, в КМДА дозволили їздити у ньому за спеціальними перепустками – їх видаватимуть працівникам критичних й важливих підприємств та установ.

Право на проїзд у метро та наземному транспорті в Києві під час локдауну матимуть:

  • працівники державних структур;
  • медики;
  • представники сфери соціального забезпечення;
  • працівники житлово-комунальної інфраструктури;
  • співробітники приватних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

Які ще обмеження діятимуть у Києві

  • Перестануть працювати дитячі садочки та школи.
  • Всі керівники установ, підприємств та закладів мають перевести співробітників на дистанційну роботу. Або надати відпустки, якщо це буде можливо.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише на винос або на доставку.
  • Продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.

Рішення про закінчення локдауну представники місцевої влади прийматимуть ближче до 16 квітня. Станеться це, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 зміниться на краще.