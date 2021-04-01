Представники місцевої влади Києва створили механізм отримання спецперепусток для працівників підприємств критичної інфраструктури. Іншим категоріям громадян користуватися громадським транспортом на час посиленого карантину заборонено.

Щоб отримати спецперепустки, керівники організацій та підприємств столиці мають зв'язатися з директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Зробити це треба за допомогою електронної пошти.

Кількість перепусток буде обмеженою. Також посадовці підкреслили, що всі пасажири зі спецперепустками мають сплачувати за проїзд на загальних підставах.

Що треба вказати у листі

Керівників підприємств, які входіть до переліку об'єктів критичної інфраструктури, просять написати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток з вказанням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства з вказанням розташування підприємства – адреси та району Києва;

контактну особу для отримання спецперепусток із вказанням номеру телефону.

Коли ж посадовці опрацюють запит, вони зв'язуватимуться з контактною особою та повідомлять про місце та час отримання перепусток.

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