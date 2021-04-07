Локдаун у Києві продовжать до травня
Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві поки невідома.
Джерело:Kyivlive
Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Одинак, хто саме про це розповів – невідомо.
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Детальніше про плани
Продовження жорсткого карантину потрібне, щоб зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.
Локдаун у Києві буде продовжений до кінця травневих свят, щоб "проскочити" Великдень",
– додало анонімне джерело
Які обмеження діють у Києві
Починаючи з 5 квітня в столиці україни посилили протиепідеміологічні обмеження. Що саме змінилося:
- перестали працювати дитячі садочки та школи;
- песь громадський транспорт працює за спецперепустками;
- всі керівники установ і підприємств мають переводити співробітників на дистанційну роботу;
- заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос або на доставку;
- продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.
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