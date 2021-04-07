Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві поки невідома.

Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Одинак, хто саме про це розповів – невідомо.

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Детальніше про плани

Продовження жорсткого карантину потрібне, щоб зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.

Локдаун у Києві буде продовжений до кінця травневих свят, щоб "проскочити" Великдень",

– додало анонімне джерело

Які обмеження діють у Києві

Починаючи з 5 квітня в столиці україни посилили протиепідеміологічні обмеження. Що саме змінилося: