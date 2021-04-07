Локдаун у Києві продовжать до травня

Джерело:Kyivlive
Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві – поки невідома.
Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Однак, хто саме про це розповів – невідомо.
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За словами співрозмовника ресурсу, продовження жорсткого карантину є необхідним. Адже це дозволить зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.
Локдаун у Києві буде продовжений до кінця травневих свят, щоб "проскочити" Великдень,
– додало анонімне джерело.
У КМДА та Міністерстві охорони здоров'я поки ніяк не прокоментували цю інформацію.
5 квітня в столиці України посилили протиепідеміологічні обмеження. Що саме змінилося: