Локдаун у Києві продовжать до травня

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Джерело:

Kyivlive

Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві – поки невідома.

Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Однак, хто саме про це розповів – невідомо.

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Детальніше про плани

За словами співрозмовника ресурсу, продовження жорсткого карантину є необхідним. Адже це дозволить зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.

Локдаун у Києві буде продовжений до кінця травневих свят, щоб "проскочити" Великдень,
– додало анонімне джерело.

У КМДА та Міністерстві охорони здоров'я поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Які обмеження діють у Києві

5 квітня в столиці України посилили протиепідеміологічні обмеження. Що саме змінилося:

  • перестали працювати дитячі садочки та школи;
  • весь громадський транспорт працює за спецперепустками;
  • всі керівники установ і підприємств мають переводити співробітників на дистанційну роботу;
  • заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос або на доставку;
  • продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.
Зверніть увагу! Загалом від початку пандемії коронавірусом у Києві заразилися 170 517 людей. На жаль, з них 3 701 особа померла. За добу 6 квітня в Києві виявили 1 417 нових інфікувань. Наразі хворими на COVID-19 в місті залишаються 58 084 жителі.