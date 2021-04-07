Локдаун у Києві продовжать до травня

Локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві – поки невідома.

Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Однак, хто саме про це розповів – невідомо.

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Детальніше про плани

За словами співрозмовника ресурсу, продовження жорсткого карантину є необхідним. Адже це дозволить зменшити ризик інфікування в період, коли люди найбільше контактуватимуть.

Локдаун у Києві буде продовжений до кінця травневих свят, щоб "проскочити" Великдень,

– додало анонімне джерело.

У КМДА та Міністерстві охорони здоров'я поки ніяк не прокоментували цю інформацію.

Які обмеження діють у Києві

5 квітня в столиці України посилили протиепідеміологічні обмеження. Що саме змінилося:

перестали працювати дитячі садочки та школи;

весь громадський транспорт працює за спецперепустками;

всі керівники установ і підприємств мають переводити співробітників на дистанційну роботу;

заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос або на доставку;

продуктові ярмарки з 1 квітня перебувають під забороною.