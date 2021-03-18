Олександр Ткаченко публічно звернувся до мера Києва Віталія Кличка й закликав його придумати механізм компенсації збитків культурній галузі, у зв’язку із запровадженням локдауну. Міністр культури навіть готовий у цьому допомогти.

Ткаченко вважає, що запровадження обмежень для культури та креативних індустрій – "спірне рішення". Він підкреслив, що ця галузь понесла найбільші економічні збитки, хоч й сумлінно дотримується карантинних обмежень.

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Міністр культури проти Кличка

Міністр культури вважає, що необхідно передбачити компенсацію за збитки для культури.

Приймаючи подібне, потрібно зважати на наслідки та запропонувати компенсацію за збитки для культури. Ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій,

– написав Ткаченко.

Також він дивується чому дозволили працювати громадському транспорту під час локдауну.

Пане мере, бо чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтесь,

– заявив міністр.

Нагадаємо, що у Києві з 20 березня до 9 квітня запровадили черговий локдаун.

Давно сваряться

Наразі Віталій Кличко не прокоментував цю заяву Ткаченка. До речі, політики вже давно сваряться. Зокрема, через Гостинний двір. А все почалося з того, що Олександра Ткаченка просували на посаду мера столиці.