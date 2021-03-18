Ткаченко попросив Кличка компенсувати культурній індустрії збитки через локдаун

Джерело:Телеграм-канал Олександра Ткаченка
Олександр Ткаченко публічно звернувся до мера Києва Віталія Кличка й закликав його придумати механізм компенсації збитків культурній галузі, у зв’язку із запровадженням локдауну. Міністр культури навіть готовий у цьому допомогти.
Ткаченко вважає, що запровадження обмежень для культури та креативних індустрій – "спірне рішення". Він підкреслив, що ця галузь понесла найбільші економічні збитки, хоч й сумлінно дотримується карантинних обмежень.
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Міністр культури вважає, що необхідно передбачити компенсацію за збитки для культури.
Приймаючи подібне, потрібно зважати на наслідки та запропонувати компенсацію за збитки для культури. Ми готові поділитись досвідом з КМДА та підказати, як впровадити механізм компенсацій,
– написав Ткаченко.
Також він дивується чому дозволили працювати громадському транспорту під час локдауну.
Пане мере, бо чому у цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним питанням, погодьтесь,
– заявив міністр.
Нагадаємо, що у Києві з 20 березня до 9 квітня запровадили черговий локдаун.
Наразі Віталій Кличко не прокоментував цю заяву Ткаченка. До речі, політики вже давно сваряться. Зокрема, через Гостинний двір. А все почалося з того, що Олександра Ткаченка просували на посаду мера столиці.