Локдаун у Києві: в метро можуть бути обмеження у години пік

Київський метрополітен під час локдауну працюватиме у звичайному режимі. Втім, у години пік можуть закривати двері – впускатимуть менше людей.

Це робитимуть для того, щоб уникнути скупчень у вестибюлях. Крім того, в метрополітені обіцяють робити посилену дезінфекцію та прискіпливо слідкувати за дотриманням маскового режиму.

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Про це розповіла заступниця директора КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

Міський транспорт працює у звичайному режимі. Проводимо посилену дезінфекцію. Закликаємо пасажирів дотримуватися маскового режиму, користуватися безконтактними способами оплати,

– зазначила вона.

Локдаун у Києві

Як повідомлялося, у Києві з 00:00 години 20 березня починають діяти суворі карантинні обмеження. Локдаун запровадили до 9 квітня.

Що забороняють: