У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють
Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві посилили карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 20 березня. Триватиме локдаун 3 тижні, до 9 квітня включно.
Джерело:24 канал
Про оголошення локдауну у Києві заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення довелося ухвалити, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби стала вкрай серйозною.
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Що закриють під час локдауну у Києві з 20 березня
Згідно з повідомленням мера Києва Віталія Кличка, оскільки центральний уряд вирішив не видавати накази про посилення карантинних норм, до такого кроку вдалися представники місцевої влади.
У Києві заборонять:
- роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних зал;
- роботу торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.
- проведення релігійних заходів, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу;
- проведення масових заходів – розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо;
- проведення спортивних заходів з глядачами;.
Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс, на АЗС заборонять продавати їжу.
Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів. Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання.
Громадський транспорт працюватиме за графіком, однак із забороною перевозити більше пасажирів, аніж передбачено місць для сидіння.
Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.
Всі бюджетні організації та підприємства мають перейти на дистанційну роботу. А приватному бізнесу представники місцевої влади наказують максимально перейти на роботу поза офісом. Виключенням є лише підприємства критичної інфраструктури.
Які були передумови для локдауну в Києві
- Столиця уже давно перебуває в помаранчевій зоні карантину. Однак епідситуація тут із кожним днем погіршувалася.
- Київ – серед лідерів за числом нових випадків COVID-19. Зокрема, 17 березня тут захворіли понад тисяча осіб.
- Напередодні на загрозливій динаміці наголошував мер Києва Віталій Кличко. Також він звернувся до уряду з проханням розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні.
- Натомість у Кабміні нагадали, що регіони можуть самостійно вирішувати, чи варто посилювати карантин.
- 17 березня Кличко заявив, що Київ опиниться у червоній зоні максимум через тиждень.
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