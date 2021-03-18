У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Джерело:24 канал
Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві посилили карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 20 березня. Триватиме локдаун 3 тижні, до 9 квітня включно.
Про оголошення локдауну у Києві заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення довелося ухвалити, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби стала вкрай серйозною.
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Згідно з повідомленням мера Києва Віталія Кличка, оскільки центральний уряд вирішив не видавати накази про посилення карантинних норм, до такого кроку вдалися представники місцевої влади.
У Києві заборонять:
Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс, на АЗС заборонять продавати їжу.
Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів. Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання.
Громадський транспорт працюватиме за графіком, однак із забороною перевозити більше пасажирів, аніж передбачено місць для сидіння.
Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.
Всі бюджетні організації та підприємства мають перейти на дистанційну роботу. А приватному бізнесу представники місцевої влади наказують максимально перейти на роботу поза офісом. Виключенням є лише підприємства критичної інфраструктури.