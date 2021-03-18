У Києві з 20 березня вводять локдаун: що закриють

Через складну ситуацію з коронавірусом у Києві посилили карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 20 березня. Триватиме локдаун 3 тижні, до 9 квітня включно.

Про оголошення локдауну у Києві заявив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення довелося ухвалити, оскільки ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби стала вкрай серйозною.

До теми Шмигаль назвав умову нового локдауну в Україні

Що закриють під час локдауну у Києві з 20 березня

Згідно з повідомленням мера Києва Віталія Кличка, оскільки центральний уряд вирішив не видавати накази про посилення карантинних норм, до такого кроку вдалися представники місцевої влади.

У Києві заборонять:

роботу закладів культури – кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних зал;

роботу торговельно-розважальних центрів, окрім продуктових магазинів, аптек, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

проведення релігійних заходів, якщо площа приміщення – менш ніж 10 квадратних метрів на 1 особу;

проведення масових заходів – розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо;

проведення спортивних заходів з глядачами;.

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс, на АЗС заборонять продавати їжу.

Перукарні і салони краси можуть працювати за попереднім записом. Без групових занять та за попереднім записом дозволено роботу фітнес-залів. Після закінчення канікул школи перейдуть на дистанційне навчання.

Громадський транспорт працюватиме за графіком, однак із забороною перевозити більше пасажирів, аніж передбачено місць для сидіння.

Дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Всі бюджетні організації та підприємства мають перейти на дистанційну роботу. А приватному бізнесу представники місцевої влади наказують максимально перейти на роботу поза офісом. Виключенням є лише підприємства критичної інфраструктури.

Які були передумови для локдауну в Києві