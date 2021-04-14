Посилені карантинні обмеження, які забороняють вільні перевезення для громадського транспорту, роботу дитячих садочків та інших навчальних закладів у Києві продовжили до 30 квітня.

На засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва посадовці дійшли висновків, що локдаун у столиці треба продовжити на 2 тижні. Раніше представники місцевої влади впроваджували посилені заходи протиепідеміологічної безпеки до 16 квітня. Але ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не поліпшувалася.

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Оскільки за перші кілька днів локдауну та за два тижні посиленого карантину щоденна кількість захворілих на COVID-19 у столиці не зменшувалася, а у лікарнях продовжує спостерігатися вкрай серйозна ситуація, на комісії вирішили продовжити дію локдауну до 30 квітня.

Які обмеження діятимуть у Києві до 30 квітня

заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;

заборонена робота дитячих садочків;

школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;

заборонена робота продуктових ярмарків;

салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Крім того, діють інші заходи безпеки, які передбачені червоною зоною:



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу

Яка ситуація з коронавірусом у Києві

Столиця перебуває у червоній зоні адаптивного карантину. Ситуація з ліжкомісцями у лікарнях попри два тижні локдауну почала лише вкрай повільно покращуватися. Однак лікарі кажуть, що вже відчули полегшення від введених протиепідеміологічних обмежень.

За останню добу у столиці, згідно з офіційними даними, від COVID-19 померли 47 пацієнтів. Захворіли 1457 осіб, а одужали лише 713.

У стаціонарах Києва перебуває 4261 хворий на коронавірус. Стан 3173 пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. 3728 людей отримують кисневу підтримку. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих.



Яка різниця між червоною зоною і локдауном / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу