Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня

Джерело:24 канал
Посилені карантинні обмеження, які забороняють вільні перевезення для громадського транспорту, роботу дитячих садочків та інших навчальних закладів у Києві продовжили до 30 квітня.
На засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва посадовці дійшли висновків, що локдаун у столиці треба продовжити на 2 тижні. Раніше представники місцевої влади впроваджували посилені заходи протиепідеміологічної безпеки до 16 квітня. Але ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби не поліпшувалася.
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Крім того, діють інші заходи безпеки, які передбачені червоною зоною:
Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу/ Інфографіка 24 каналу
Столиця перебуває у червоній зоні адаптивного карантину. Ситуація з ліжкомісцями у лікарнях попри два тижні локдауну почала лише вкрай повільно покращуватися. Однак лікарі кажуть, що вже відчули полегшення від введених протиепідеміологічних обмежень.
За останню добу у столиці, згідно з офіційними даними, від COVID-19 померли 47 пацієнтів. Захворіли 1457 осіб, а одужали лише 713.
У стаціонарах Києва перебуває 4261 хворий на коронавірус. Стан 3173 пацієнтів лікарі оцінюють як важкий. 3728 людей отримують кисневу підтримку. Під апаратами ШВЛ – 65 хворих.
Яка різниця між червоною зоною і локдауном / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу