У Києві люди допомагають іншим витягнути автівки зі снігових заметів та самостійно чистять вулиці. Це називають челенджами й хваляться вчинками у соцмережах.

Очевидно, що комунальники не встигають прибирати весь сніг, який випадає у Києві, тому за справу узялись мешканці столиці.

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В соцмережах набрав популярності челендж – "допоможи штовхнути". Потрібно підштовхнути автівки, які потрапили у снігові замети й не можуть виїхати.

Також звичайне прибирання снігу лопатою називають "лопата-челендж" й викладають відео та фото у фейсбуці та інших соцмережах.

Погода у Києві

Тим часом зима у столиці продовжує лютувати. На дорогах столиці слід очікувати сильну ожеледицю, а також снігові замети. Температура повітря 12 лютого у Києві становитиме -9...-11 градусів.