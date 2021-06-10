Як зазначили у прокуратурі Києва, правоохоронці не знають, хто саме був причетним до каналу постачання заборонених речовин. Особи поплічників "смотрящего" наразі намагаються встановити.

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Самому "смотрящему" також повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу у слідчому ізоляторі. Якщо його провину визнає суд, чоловіку загрожує від 7 до 10 років тюрми.

До 15 років за торгівлю наркотиками

Злочини, які нібито вчинило угруповання під керівництвом ув'язненого, слідчі кваліфікували як:

створення злочинної організації;

виробництво, виготовлення та продаж наркотиків;

виробництво, виготовлення та продаж прекурсорів;

незаконне поводження зі зброєю.

Правоохоронці стверджують, що під час обшуків у Лук'янівському СІЗО знайшли зброю, наркотики та інші докази причетності "смотрящего" до злочинної діяльності.

Слідчі дії у кримінальних провадженнях тривають. За організацію угруповання та його діяльність зловмисникам загрожує від 9 до 15 років перебування в тюрмі з конфіскацією майна.