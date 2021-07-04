Зворушливим відео поділилася пресслужба Української асоціації футболу. Вона наголосила, що "футбол об'єднує країну".
Зауважте Бачивши вашу радість та емоції – розумієш заради чого ти граєш, – Зінченко
Державний Гімн України вчора лунав не лише на "Стадіо Олімпіко" у Римі, фан-зонах у Києві, Львові, Харкові, Одесі чи інших містах країни та світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого поєдинку поклали руки на серця та дружно виконали гімн,
– мовиться у повідомленні.
Маленькі футболісти виконали гімн у дворі на Троєщині: дивіться відео
Українці дуже позитивно відреагували на відео. Вони залишили багато зворушливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:
- "Найкращі серед найкращих". Респект Вам хлопці і Вашим батькам! Це реально круто! Виросте нереально кульний цвіт нації! Слава Україні!";
- "Тільки заради цього варто щоб наша збірна грала і її підтримували, бо оці маленькі українці будуть її наслідувати";
- "Гідний приклад для наслідування не лише молоді, а й більшості дорослим";
- "Отакі хлопці переможуть! І це я не тільки про футбол".
Близнючки вразили своїми емоціями
- Увагу світу також привернули маленькі близнючки Марічка та Міланка Гусак, які зворушливо підтримали збірну України з футболу на "Стадіо Олімпіко".
- Дівчаток навіть назвали "головними вболівальницями у Римі".