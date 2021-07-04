Українці розчулені: маленькі футболісти виконали гімн у дворі на Троєщині – відео

Гімн України у день матчу Україна – Англія 3 липня звучав не лише на світових стадіонах, але й у дворі на Троєщині. Там маленькі футболісти дружно виконали гімн перед початком свого поєдинку.

Зворушливим відео поділилася пресслужба Української асоціації футболу. Вона наголосила, що "футбол об'єднує країну".

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Державний Гімн України вчора лунав не лише на "Стадіо Олімпіко" у Римі, фан-зонах у Києві, Львові, Харкові, Одесі чи інших містах країни та світу. Маленькі футболісти з Троєщини перед стартом свого поєдинку поклали руки на серця та дружно виконали гімн,

– мовиться у повідомленні.

Маленькі футболісти виконали гімн у дворі на Троєщині: дивіться відео

Українці дуже позитивно відреагували на відео. Вони залишили багато зворушливих коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Найкращі серед найкращих". Респект Вам хлопці і Вашим батькам! Це реально круто! Виросте нереально кульний цвіт нації! Слава Україні!";

"Тільки заради цього варто щоб наша збірна грала і її підтримували, бо оці маленькі українці будуть її наслідувати";

"Гідний приклад для наслідування не лише молоді, а й більшості дорослим";

"Отакі хлопці переможуть! І це я не тільки про футбол".

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