Марина Порошенко звинуватила Кличка у провалі боротьби з COVID: Київ близиться до червоної зони

Київ зараз перебуває у помаранчевій зоні, але темпи захворюваності на COVID-19 такі, що вже наприкінці березня столиця може опинитися у червоній зоні. При цьому міська влада Києва на чолі з Віталієм Кличком не вирішила навіть проблему захисту лікарів.

Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, столиці потрібно готуватися до стрімкого зростання темпів захворювання на коронавірус. У Києві зараз 5 009 ліжок для хворих на Covid, із них киснем оснащені 80%, а темпи їх заповнюваності уже на критичному рівні.

На жаль, вже наближається цифра заповнюваності цих ліжок до 60%. Це високий показник. Тому сьогодні ми повинні готуватися до того, щоб мати запасні місця, які при необхідності потрібно буде відкрити,

– сказала Марина Порошенко.

Ще одна проблема, яку не вирішила міська влада під керівництвом Віталія Кличка, – захист лікарів. Як зазначила Марина Порошенко, тільки в муніципальних медичних установах Києва працюють 30 тисяч медпрацівників. З них першу вакцину від COVID-19 отримали всього 650 осіб, а саме місто має невелику кількість вакцини.

"Працює тільки половина з 12 мобільних бригад, які повинні сьогодні робити щеплення населення. З такими темпами ми запізнюємося і не встигаємо", – попередила вона.