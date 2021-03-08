У Києві стартував марш жінок: фото, відео

У столиці 8 березня стартував марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Такі акції у Києві проводять вже 4-й рік поспіль. Цьогорічне гасло заходу – "У пандемії жіноче обличчя".

Акція розпочалася на Михайлівській площі о 13.00. Після цього колона пішла у бік Поштової площі.

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Марш жінок у Києві

Гасло цьогорічного заходу – "У пандемії жіноче обличчя". За словами організаторів акції, пандемія коронавірусу відчутно вплинула на життя людей в усьому світі, а найбільше негативні наслідки пандемії відчули жінки.

Чому ми мовчимо про домашнє насилля, рівень якого в часи COVID-19 дедалі зростає? Чому ми не говоримо, що здебільшого на жінок було покладено обов’язок опікуватися дистанційним навчанням дітей,

– кажуть організатори.

Учасники акції вимагали ратифікувати Стамбульську конвенцію та скандували один з найпоширеніших феміністичний слоганів "Моє тіло – моє діло". Також на марші лунали гасла "Свобода, рівність, солідарність", "Щоб я не носила, це не ваше діло".

Участь в акції взяли й жінки з Білорусі. Вони сформували окрему колону. Жінки подякували Україні за гостинність і нагадали про політичну кризу в Білорусі, яка почалась після президентських виборів.

Марш жінок у центрі Києва: дивіться відео

Що вимагають учасники маршу жінок

ратифікації Стамбульської конвенції;

припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратив роботу;

створення безпечних умов праці для жінок, зайнятих у сферах з високим ризиком зараження Covid-19;

забезпечення доступу до всіх медичних і профілактичних послуг;

відкриття державних шелтерів (притулки для жертв домашнього насильства), в різних регіонах України для жінок, які піддаються домашньому насильству;

справедливе розслідування випадків насильства зі сторони ультраправих організацій.

Хто організував марш

громадська організація "Марш Жінок";

міжнародна правозахисна організація Amnesty International Ukraine;

некомерційна організація Women’s International League for Peace and Freedom;

громадська організація Позитивні жінки – Positive Women;

неурядова організація Український Жіночий Фонд – Ukrainian Women's Fund;

громадська організація Insight LGBTQ NGO.

Водночас консервативний рух "Традиція і порядок", який виступає проти жіночої ходи на 8 Березня та руху фемінізму, анонсував власну акцію під назвою "Операція з порятунку феміністок".

Марш жінок у Києві / Фото НВ

Що відомо про свято 8 Березня? Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день – державний вихідний. Однак останніми роками в суспільстві йде дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським. Щорічно 8 березня відзначають міжнародний жіночий день як символ боротьби жінок за права та антисексизм. В Україні цей день – державний вихідний. Однак останніми роками в суспільстві йде дискусія про необхідність скасувати свято, бо, мовляв, воно є комуністичним та сексистським.



Міфи про свято 8 Березня / Інфографіка 24 каналу