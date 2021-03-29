Приватні перевізники вирішили підвищити ціни на проїзд у Києві. Зроблять це вони попри відносне пом'якшення карантинних обмежень та дозвіл від місцевої влади перевозити більшу кількість пасажирів у маршрутках.

Як заявив директор компанії "Транс Груп" Володимир Назаренко під час брифінгу, проїзд на 30–40% маршрутах Києва подорожчає вже 2 або 3 квітня. Але при цьому подорожчання буде не дуже значним.

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За словами підприємця, вартості проїзду у 12 гривень наразі у жодній з маршруток не буде.

Ціни зростуть на 1–2 гривні

Назаренко стверджує, що поступки від представників КМДА у вигляді дозволів перевозити 50% пасажирів від місткості салону змогли відтягнути подорожчання лише на тиждень.

Добре звичайно, що міська влада пішла на деякі поступки, але цим все одно не скасувати подорожчання проїзду. ам, де проїзд коштував 7 грн — буде 8, якщо десь маршрутки їздили по 8 гривень — буде 10 грн. Проїзду в 12 грн не буде ні на яких маршрутах,

– підкреслив директор "Транс Груп".

Обіцянки підвищити вартість проїзду лунали від перевізників Києва ще з початку карантину у 2020 році. Проте вартість проїзду залишалася незмінною.

Коли ж у столиці в черговий раз оголосили локдаун, перевізники почали вимагати від працівників влади заборонити їх роботу взагалі. Натомість вони отримали низку преференцій у вигляді послаблення карантинних норм. Тому маршрутники оголосили про перенесення подорожчання.