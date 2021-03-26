Локдаун у Києві: назвали головних порушників карантину

Представники місцевої влади вже кілька днів поспіль ловлять водіїв маршруток за нахабними порушеннями карантинних норм. Попри штрафи в 17 – 34 тисяч гривень, перевізники продовжують набивати салони пасажирами під зав'язку.

Про боротьбу з порушеннями посилених карантинних обмежень розповів в ефірі одного з каналів керівник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан. За його словами, найбільше порушень фіксують у транспорті.

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Чиновник стверджує, що неможливість дотримання соціальної дистанції в маршрутках – результат відсутності контролю з боку водіїв над пасажирами.

Щодня штрафують майже на мільйон

Наразі в Києві працюють 20 мобільних груп, куди входять представники районних адміністрацій, муніципальної охорони та поліції.

У топі порушників опиняється транспорт, насамперед маршрутні таксі та громадський транспорт, де в годину пік при такому скупченні людей неможливо дотримуватися дистанції. Неможливо, тому що це не контролюється з боку суб'єктів, які здійснюють перевезення,

– підкреслив Рубан

Керівник Держпродспоживслужби каже, що з боку Укртрансбезпеки ніхто не реагує та не намагається змусити водіїв відмовлятися від "зайвих" пасажирів та не порушувати карантин.

При цьому щодня правоохоронці складають щодо водіїв-порушників від 30 до 40 адміністративних протоколів. Сума штрафів, які передбачає відповідна стаття Кодексу адміністративних правопорушень – від 17 до 34 тисяч гривень.