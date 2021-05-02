У Києві влаштували масову бійку з різаниною: є потерпілі – фото

У Дарницькому районі Києва більше ніж 10 осіб напідпитку влаштували масову бійку. Деякі з цих людей використовували холодну зброю. Це трапилося вночі 2 травня.

Загалом там билися 15 осіб із різних компаній. Одну людину госпіталізували, а ще одній знадобилася допомога медиків.

Актуально Військовий порізав колегу та поліцейського в Одесі: експертиза визнала його неадекватним – фото

Який був стан потерпілих

У чоловіка, якого відвезли в лікарню, виявили ножове поранення. Йому прорізали печінку.

Також до лікарів звернувся учасник бійки з розбитою головою та зламаним носом. Однак йому надали допомогу на місці та госпіталізація не знадобилась.



Місце масової бійки в Києві / Фото спільноти dtp.kiev.ua

Детальніше про інцидент

Всі учасники конфлікту були напідпитку.

У них є кілька версій, чому це трапилося.

Крім швидкої, на місці також працювали слідчі.

Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей випадок.



Швидка та слідчі на місце масової бійки / Фото спільноти dtp.kiev.ua