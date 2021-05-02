У Києві влаштували масову бійку з різаниною: є потерпілі – фото

У Дарницькому районі Києва більше ніж 10 осіб напідпитку влаштували масову бійку. Деякі з цих людей використовували холодну зброю. Це трапилося вночі 2 травня.
Загалом там билися 15 осіб із різних компаній. Одну людину госпіталізували, а ще одній знадобилася допомога медиків.
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Який був стан потерпілих
У чоловіка, якого відвезли в лікарню, виявили ножове поранення. Йому прорізали печінку.
Також до лікарів звернувся учасник бійки з розбитою головою та зламаним носом. Однак йому надали допомогу на місці та госпіталізація не знадобилась.
Місце масової бійки в Києві / Фото спільноти dtp.kiev.ua
Детальніше про інцидент
- Всі учасники конфлікту були напідпитку.
- У них є кілька версій, чому це трапилося.
- Крім швидкої, на місці також працювали слідчі.
- Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей випадок.
Швидка та слідчі на місце масової бійки / Фото спільноти dtp.kiev.ua