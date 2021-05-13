Втім, в прокуратурі так не вважають. Їх пресслужба опублікувала звіт.

До теми Такого навіть за Януковича не було: Кличко про масові обшуки на комунальних підприємствах Києва

Реакція на розкрадання бюджету

За словами правоохоронців, масові обшуки – це жорстка реакція на факти розкрадання бюджетних коштів. В прокуратурі зазначили, що змушені були одночасно й швидко провести низку слідчих дій, аби уникнути витоку інформації.

В операції, окрім прокуратури, брали участь представники поліції, СБУ та фіскальної служби, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Куди прийшли з обшуками:

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

  • головного архітектора Києва Олександра Свистунова
  • голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

Також обшукали й підрядника Подільського мосту – ТОВ "Спецпроект-Інвест".

У чому підозрюють

Правоохоронці вручили 11 підозр, зокрема й посадовим особам. Ці справи стосуються:

  • незаконного заволодіння бюджетними коштами,
  • умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,
  • зловживання службовим становищем,
  • здійснення незаконних поборів з підприємців,
  • кришування нелегального бізнесу тощо.

Реакція політиків

Під час засідання Київради 13 травня Віталій Кличко різко відреагував на процесуальні дії правоохоронців. Він вважає, що це тиск на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.

Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,
– заявив Кличко.

Втім, представники президентської партії у Київраді підтримали обшуки. В офіційній заяві фракції депутати звинуватили посадовців в обкраданні кожного киянина.

Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне прозорому розслідуванні всіх епізодів, подій і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів,
– зазначили "слуги народу".

Заяву опублікувала депутатка Лілія Пашинна: