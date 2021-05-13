Втім, в прокуратурі так не вважають. Їх пресслужба опублікувала звіт.

До теми Такого навіть за Януковича не було: Кличко про масові обшуки на комунальних підприємствах Києва

Реакція на розкрадання бюджету

За словами правоохоронців, масові обшуки – це жорстка реакція на факти розкрадання бюджетних коштів. В прокуратурі зазначили, що змушені були одночасно й швидко провести низку слідчих дій, аби уникнути витоку інформації.

В операції, окрім прокуратури, брали участь представники поліції, СБУ та фіскальної служби, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Куди прийшли з обшуками:

"Київзеленбуд"

"Спецжитлофонд"

"Київавтодор"

"Київміськсвітло"

Департамент соцполітики КМДА

Департамент містобудування та архітектури КМДА

Департамент земельних ресурсів КМДА

Окрім цього, правоохоронці завітали у помешкання фігурантів кримінальних проваджень. Обшуки провели у:

головного архітектора Києва Олександра Свистунова

голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного

До того ж правоохоронці провели обшуки у членів угруповання, яке організувало вимагання коштів з підприємців за незаконну роботу торгових точок у підземних переходах у центрі Києва. За даними слідства, до кришування незаконної діяльності можуть бути причетні працівники КМДА та колишній нардеп. Щомісяця вони отримували від 5 до 7 мільйонів гривень нелегальних доходів.

Також обшукали й підрядника Подільського мосту – ТОВ "Спецпроект-Інвест".

У чому підозрюють

Правоохоронці вручили 11 підозр, зокрема й посадовим особам. Ці справи стосуються:

незаконного заволодіння бюджетними коштами,

умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,

зловживання службовим становищем,

здійснення незаконних поборів з підприємців,

кришування нелегального бізнесу тощо.

Реакція політиків

Під час засідання Київради 13 травня Віталій Кличко різко відреагував на процесуальні дії правоохоронців. Він вважає, що це тиск на місцеве самоврядування й особисто на нього. За словами Віталія Кличка, правоохоронці та податківці "кошмарять" столичну владу.

Такого не було в Україні навіть у махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти,

– заявив Кличко.

Втім, представники президентської партії у Київраді підтримали обшуки. В офіційній заяві фракції депутати звинуватили посадовців в обкраданні кожного киянина.

Ми наполягаємо на всебічному, повному, а головне прозорому розслідуванні всіх епізодів, подій і подій, які містять ознаки правопорушень і злочинів,

– зазначили "слуги народу".

Заяву опублікувала депутатка Лілія Пашинна: