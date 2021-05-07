Масштабні акції 9 травня в Києві не планують, але поліція готова до провокацій, – Крищенко

Заявки на проведення в Києві 9 травня масштабних акцій з нагоди Дня Перемоги наразі не надходили. Нечисленні заходи вшанування відбудуться в Парку вічної слави та на деяких інших об'єктах. Водночас у поліції наголошують, що готові до забезпечення порядку та можливих провокацій.

Про очікування щодо заходів 9 травня виданню розповів начальник головного управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

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Запланована низка заходів з нагоди Дня Перемоги

У нас є низка заявок на проведення заходів 9 травня, вони стандартні. Відбудеться панахида о 8:00 в Парку слави біля могили Невідомого солдата, організована УПЦ. О 9:00 – урочисте покладання квітів,

– розповів Крищенко.

За його словами, є заявка на вшановування пам'яті та автопробіг від представників ГО "Інститут правової політики та соціального захисту".

О 10:00 відбудеться покладання квітів біля пам'ятника Ватутіну, а о 11:00 – поблизу Меморіалу вічної слави. У заході візьме участь приблизно 200 людей.

Начальник поліції Києва зазначив, що від цієї організації заявлений автопробіг, але кількість автомобілів, які візьмуть у ньому участь, поки що не відома.

Крім того, як повідомив Крищенко, є заявка на покладання квітів від ГО "Громадянська солідарність "Браття" о 10:00, заявлена участь до 200 людей.

Однак найбільш масовим заходом стане покладання квітів у Парку слави, організоване міською організацією ветеранів України. "У ньому візьмуть участь ветерани, представники районних організацій. Початок – о 10:30, а об 11:00 розпочнеться рух колони", – зазначив Крищенко.

Крім того, о 11:00 розпочнуться заходи в Національному музеї історії Другої світової війни, організовані Київською міською адміністрацією.

Поліція готова до забезпечення порядку

Керівник столичної поліції повідомив, що правопорядок у Києві забезпечуватиме стандартна кількість нарядів поліції.

Безумовно, буде посилення патрулями Нацгвардії,

– уточнив він.

Уже із 7 травня поліція починає посилене патрулювання в Парку слави та на інших об'єктах, які стосуються Другої світової війни. Також посилене патрулювання буде там, де відбудуться державні заходи.

Крищенко наголосив, що в Парку слави чергуватимуть кінологи, вибухотехніки, а за потреби проводитимуться поверхневі перевірки, щоб уникнути якихось конфліктних ситуацій.

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Інформація про провокації

Глава столичної поліції також прокоментував інформацію про можливі провокації 9 травня.

Ми живемо у країні, що воює, і завжди готові до якихось провокацій. У нас є тісна співпраця та обмін інформацією зі СБУ, тому ми повністю готові й забезпечуватимемо правопорядок,

– запевнив Крищенко.

Він також нагадав про заборону використання символіки тоталітарного режиму, зокрема георгіївської стрічки, за що передбачено адміністративну відповідальність.