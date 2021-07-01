Запис моменту серйозної аварії зробив один з учасників руху за допомогою відеореєстратора. На відео видно, як легковик намагався протиснутися між багатотонною вантажівкою та конструкцією мосту.

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Втім, Ford влетів у фуру, чим спровокував її зіткнення із бетонною конструкцією.

Наслідки ДТП досі ліквідують



Наслідки аварії ліквідовують за допомогою спецтехніки / Фото КАРС

Аварія сталася близько 10:24 неподалік від станції метро "Берестейська".

Через зіткнення легковика та удар фури об опори мосту, вантажівка перекинулася. На дорогу розсипалися піноблоки.

У ДТП постраждали всі люди, які перебували у Ford. Наскільки серйозні травми вони отримали, наразі невідомо.



Рятувальники намагаються прибрати піноблоки та вантажівку з дороги / Фото КАРС

На місці події працювали поліцейські. Вони з'ясовуватимуть всі обставини інциденту.

Наразі комунальники Київводоканалу, Київавтодору та рятувальники Київської служби порятунку за допомогою техніки ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки аварії.

Рух проспектом Перемоги в напрямку виїзду з Києва залишається серйозно ускладненим.

Дивіться відео ДТП на "Берестейській" за участю вантажівки: