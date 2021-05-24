Як стверджують свідки інциденту, поліцейські застосували силу щодо чоловіка через те, що він почав проявляти до них агресію. Перехожий ображав правоохоронців та, ймовірно, представляв для них небезпеку.
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Інспектори вдягнули на руки чоловіка кайданки та підвели його до службової автівки.
Ймовірно, розбив скло сам
- Коли чоловік опинився біля машини патрульних, він, ймовірно, завдав головою удар по задньому склу. Від удару на ньому утворилася чимала дірка.
- З боку інцидент мав такий вигляд, що нібито правоохоронці самі кинули чоловіка об скло. Через це свідки інциденту почали обурюватися діями патрульних.
- Втім, поліцейські пояснили, що буцімто нічого не робили.
Чим саме обернеться для затриманого його витівка, невідомо. Цілком ймовірно, що його звинуватять у дрібному хуліганстві.
У поліції інцидент наразі ніяк не прокоментували.
Дивіться відео, як чоловік розбиває головою скло поліцейської автівки у Києві: