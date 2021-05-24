Як стверджують свідки інциденту, поліцейські застосували силу щодо чоловіка через те, що він почав проявляти до них агресію. Перехожий ображав правоохоронців та, ймовірно, представляв для них небезпеку.

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Інспектори вдягнули на руки чоловіка кайданки та підвели його до службової автівки.

Ймовірно, розбив скло сам

Коли чоловік опинився біля машини патрульних, він, ймовірно, завдав головою удар по задньому склу. Від удару на ньому утворилася чимала дірка.

З боку інцидент мав такий вигляд, що нібито правоохоронці самі кинули чоловіка об скло. Через це свідки інциденту почали обурюватися діями патрульних.

Втім, поліцейські пояснили, що буцімто нічого не робили.

Чим саме обернеться для затриманого його витівка, невідомо. Цілком ймовірно, що його звинуватять у дрібному хуліганстві.

У поліції інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Дивіться відео, як чоловік розбиває головою скло поліцейської автівки у Києві: