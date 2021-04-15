Коронавірусна хвороба у столиці за рік пандемії розповсюдилася настільки, що більше третини жителів столиці вважають себе такими, хто вже одужав від COVID-19.

Про це свідчать дані опитування, яке провели представники соціологічної групи "Рейтинг" 10 та 11 квітня. Серед 1200 опитаних жителів Києва 37% кажуть, що вже хворіли на коронавірусну хворобу. Серед них 64% здавали тест та отримали позитивний результат.

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35% мали симптоми COVID-19, але не робили тестів.

51% важких та середніх випадків

Згідно з даними соціологів, кількість людей, які перехворіли легко та середнє, розподілилася однаково. По 42% респондентів відповіли на питання про важкість перебігу коронавірусної інфекції таким чином. При цьому 9% перенесли хворобу важко.

Як з'ясували експерти, у Києві є 17% людей, які взагалі не мають побоювань щодо можливої хвороби своїх близьких. Переживають за здоров'я рідних 83%. А от особисто захворіти не бояться аж 47% киян. При цьому 52% висловлюють певні побоювання з цього приводу.

Величезна третя хвиля

720 з 1200 опитаних (60%) зазначили, що особисто знають тих, хто зараз хворіє на коронавірус. І це свідчить про те, наскільки масштабною у Києві є третя хвиля пандемії.

42% учасників опитування стверджують, що знали особисто людей, які померли від хвороби. У 57% летальних випадків від COVID-19 не було.

Вакцинуватись хочуть все більше

Соціологи кажуть, що за останній місяць кількість тих, хто хоче зробити щеплення від COVID-19, збільшилася з 27 до 50%. 48% населення вакцинуватися досі не готові. Здебільшого це молоді люди.

У групі "Рейтинг" стверджують, що помилка репрезентативності цього дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%