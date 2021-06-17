Потерпілою від рук крадійок стала літня жінка, яка несла медикам кошти на операцію. Зловмисниці поживилися 20 тисячами гривень. Їх особи намагаються встановити поліцейські.

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Сам злочин зняли камери відеонагляду, встановлені у лікарні.

Кияни пропонують допомогти бабусі

За даними очевидців та правоохоронців, крадіжку здійснили дві жінки, які по черзі зайшли до приміщення лікарні.

Одна зі зловмисниць на мить притислась до потерпілої та витягла у неї з сумки гаманець. Інша прикривала факт злочину собою.

Здійснивши злочин, жінки втекли у невідомому напрямку.

У соцмережах кияни пропонують організувати збір коштів на допомогу потерпілій. Втім, чи організував його хтось, наразі невідомо.

Жодних коментарів з приводу інциденту від поліції наразі не було.

Дивіться відео з жінками, які викрали у бабусі 20 тисяч гривень у київській лікарні: