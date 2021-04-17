Медпрацівник СІЗО у Києві організував "бізнес" з наркотиками
У Київському СІЗО зловили "на гарячому" медичного працівника. Він за гроші збував ув'язненим наркотичні засоби.
Джерело:Київська міська прокуратура
Чоловіка затримали 17 квітня за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії.
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Подробиці про затриманого
- Він працював у Київській медичній частині філії держаної установи "Центр охорони здоров'я ДКВС України"
- Його затримали за фактом зберігання та збуту наркотиків у місці позбавлення волі та одержанні неправомірної вигоди.
- Медичного працівника викрили, коли він вкотре намагався пронести за гроші наркотичні засоби ув'язненому.
Що знайшли у речах чоловіка
В особистих речах 40-річного співробітника медперсоналу виявили 2 мобільні телефони. У їхніх корпусах були заховані 7 згортків з наркотичною речовиною.
Їх медпрацівник отримав, аби передати одному з ув'язнених за грошову винагороду. За доставку наркотиків він отримав 4 тисячі гривень. Ці гроші вже вилучили.
Правоохоронці готують затриманому повідомлення про підозру. Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
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