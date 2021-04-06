Кияни іронічно поставились до високих цін на таксі: найцікавіші меми

У Києві другий день діє послинений карантин – у громадський транспорт пропускають лише за перепустками, а чимало маршруток відмовились працювати. Ситуацією скористались таксисти й моментально підвищили ціни на проїзд.

Деякі кияни поставились до такого кроку з іронією. В соцмережах можна знайти багато кумедних мемів.

До цієї теми У Києві таксисти знову підняли ціни

Меми про політиків

Меру Віталію Кличку "дісталось" одному з перших – він "відмовився їхати на Лівий берег за 700 гривень й переплив Дніпро".

Двічі згадали нардепа Олексія Гончаренка – його зобразили таксистом. Спочатку йому відмовила Ірина Верещук, яка претендувала на посаду мера столиці та запам’яталась зйомками своїх передвиборчих роликів. Замість таксі, Верещук обрала повітряний транспорт.

А от Петра Порошенка Гончаренко таки вмовив – він узяв з нього аж півтори тисячі, аби підвезти до Верховної Ради.

Увага! На картинці – ненормативна лексика!

Меми про таксистів

Кияни також пожартували над таксистами, мовляв, вони стали тепер дуже багатими людьми.

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Передісторія

У Києві з 5 квітня діють нові карантинні обмеження – доїхати на роботу на громадському транспорті можна лише певній категорії працівників, їм видають спеціальні перепустки. Решта киян добираються як можуть – на власному авто, таксі.

Таксисти зранку 5 квітня підняли удвічі-утричі ціни. Втім, вже надвечір ціни були звичайними.

6 квітня, у другий день посиленого карантину, спостерігалась аналогічна ситуація – ціни підіймали зранку, а вже в обід можна було проїхати за нормальною ціною.