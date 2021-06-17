Коротеньке відео з переживаннями Кличка виклали в офіційній спільноті КМДА у телеграмі. На записі видно, як мер вболіває у футболці нашої збірної.
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Як Кличко підтримує збірну України
Міський голова зазначив, що хоч фактично перебуває на робочому місці, душею та емоціями – з нашою збірною.
Бажаю хлопцям перемоги в Бухаресті в матчі з Північною Македонією! Слава Україні! Героям слава!
– зазначив Кличко.
Дивіться відео з кабінета Віталія Кличка під час гри збірної України: