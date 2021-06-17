Україна – Північна Македонія: Кличко перегляд футболу поєднав із роботою – відео

Збірна України з футболу на Євро-2020 17 червня проводить другу гру. Суперниками українців стала Північна Македонія. Оскільки матч розпочався у робочий час (о 16:00), меру Києва Віталію Кличку довелося його дивитися прямо в робочому кабінеті в стінах КМДА.

Коротеньке відео з переживаннями Кличка виклали в офіційній спільноті КМДА у телеграмі. На записі видно, як мер вболіває у футболці нашої збірної.

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Як Кличко підтримує збірну України

Міський голова зазначив, що хоч фактично перебуває на робочому місці, душею та емоціями – з нашою збірною.

Бажаю хлопцям перемоги в Бухаресті в матчі з Північною Македонією! Слава Україні! Героям слава!

– зазначив Кличко.

Дивіться відео з кабінета Віталія Кличка під час гри збірної України: