Влетів на чималій швидкості: у мережі показали, як київський маршрутник врізався у стовп – відео

Водій 476 маршрутки, який 30 червня виїхав за межі проїзної частини та врізався у стовп, стверджує, що їхав із дозволеною швидкістю 40–50 кілометрів на годину. На записі з відеореєстратора видно, що удар транспортного засобу був дуже потужним.

Очевидці аварії кажуть, що у салоні в момент аварії було досить багато пасажирів. Внаслідок ДТП більшість з них отримала чималі забої та ушкодження.

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Пасажирка, яка сиділа на передньому місці мікроавтобусу, зазначила що попереду маршрутки не було жодної машини, а водій не намагався уникнути удару з іншим транспортним засобом.

Пасажири пролетіли через весь салон

Свідки інциденту розповіли, що про якусь несправність транспортного засобу вони навіть не знали. Виїзд маршрутки за межі дороги та зіткнення зі стовпом був для них несподіванкою.

Судячи з запису, яку зробив реєстратор одного з учасників руху, маршрутка вилетіла з проїзної частини та вдарилася у стовп без якогось зменшення швидкості.

Від удару деякі пасажири пролетіли через весь салон. Багато потерпілих розбили носи та обличчя.

Серйозні травми внаслідок аварії отримали лише декілька пасажирів. Їх госпіталізували медики швидкої.

Водій маршрутки пояснює, що під час дороги він раптом не впорався з керуванням через несправні гальма. Їхав він при цьому із дозволеною правилами швидкістю.

Дивіться відео моменту аварії за участю маршрутки у Києві: