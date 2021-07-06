За лосем погнались собаки, але наздогнати його їм не вдалось. Цей момент зняли на відео охоронці зони відчуження.
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Спокійно гуляв вулицями
У дописі, який розмістли у мережі фейсбуку зазначається, що лось спокійно гуляв вулицями покинутого міста.
У Прип’яті, яке вважалась покинутим містом, побачили мешканця,
– ідеться у дописі до відео.
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Що відомо про Прип'ять
Місто розташоване на півночі Київської області, приблизно за 180 км від Києва, на березі річки Прип'ять, за 2 км від Чорнобильської АЕС. Після ядерної катастрофи на станції у 1986 році людей було евакуйовано з міста – там ніхто не живе донині.