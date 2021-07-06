За лосем погнались собаки, але наздогнати його їм не вдалось. Цей момент зняли на відео охоронці зони відчуження.

Цікаво В Австралії влада заборонила котам виходити на вулицю: господарів штрафуватимуть

Спокійно гуляв вулицями

У дописі, який розмістли у мережі фейсбуку зазначається, що лось спокійно гуляв вулицями покинутого міста.

У Прип’яті, яке вважалась покинутим містом, побачили мешканця,

– ідеться у дописі до відео.

У Чорнобильській зоні побачили лося: відео

Що відомо про Прип'ять

Місто розташоване на півночі Київської області, приблизно за 180 км від Києва, на березі річки Прип'ять, за 2 км від Чорнобильської АЕС. Після ядерної катастрофи на станції у 1986 році людей було евакуйовано з міста – там ніхто не живе донині.