У мережі показали, як у покинутому місті Прип’ять ходить лось: відео

У фейсбуці оприлюднили відео прогулянки лося у покинутому місті Прип’ять. Тварина спокійно ходила містом, допоки її не побачили люди.

За лосем погнались собаки, але наздогнати його їм не вдалось. Цей момент зняли на відео охоронці зони відчуження.

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Спокійно гуляв вулицями

У дописі, який розмістли у мережі фейсбуку зазначається, що лось спокійно гуляв вулицями покинутого міста.

У Прип’яті, яке вважалась покинутим містом, побачили мешканця,

– ідеться у дописі до відео.

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Що відомо про Прип'ять

Місто розташоване на півночі Київської області, приблизно за 180 км від Києва, на березі річки Прип'ять, за 2 км від Чорнобильської АЕС. Після ядерної катастрофи на станції у 1986 році людей було евакуйовано з міста – там ніхто не живе донині.