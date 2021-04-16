Їхала на червоний: у мережі впізнали чиновницю Київської облради, яка хизується порушеннями ПДР

Користувачі соцмереж обурені відео з інстаграму, на якому власниця елітної автівки показово проїхала на червоний сигнал світлофору. Судячи з усього, акаунт власниці машини належить посадовиці Київської облради Вікторії Саріджи.

Запис нахабного порушення правил дорожнього руху, яке цілком могло призвести до трагічних подій, з'явився у сторіс в інстаграмі з акаунту Viktoria_Saridzha. Судячи з сайту bihus.декларації, жінка обіймає посаду помічника першого заступника голови ради патронатної служби виконавчого апарату Київської обласної ради.

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Аватарка профілю з відео збігається з головним зображенням закритої сторінки чиновниці у соцмережах.

Не задекларувала нічого

З офіційних джерел ніякої інформації про статки Вікторії Саріджи невідомо. У декларації за 2019 рік вона не вказала жодного майна – ані рухомого, ані нерухомого.



Доходи чиновниці за 2019 рік / Скриншот з declarations.com.ua

Єдиний дохід, вказаний у звіті про доходи чиновниці – 22800 гривень стипендії, яку жінка отримала від Київського національного торгово-економічного університету.

Натомість у соцмережах дівчина хизується фотографіями з курортів та іноді викладає фото елітного позашляховика.



Посадовиця хизується не тільки порушеннями ПДР / фото з фейсбуку Вікторії Саріджи

Чи справді належить їй машина, або вона оформлена на іншу особу, невідомо.

Чиновниця іноді викладає фотографії з вартісною автівкою / Фото Вікторії Саріджи

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Дивіться відео порушення правил дорожнього руху чиновницею Київської облради: