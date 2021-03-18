Кияни обговорюють фотографію Tesla, яку припаркували на газоні біля багатоповерхівки. Її власник поставив на зарядку, під'єднавши від подовжувача з вікна квартири на другому поверсі.

Люди пишуть, що машину необхідно заряджати у спеціально відведених місцях. Інші радять "заздрити мовчки".

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Фотографію опублікував у фейсбуці киянин Євген Яровий.

Мабуть, десь тут глибоко, але не дуже, криється великий секрет ментальності в симбіозі з сучасністю та відсутності звернення критичного мислення в першу чергу на себе,

– зауважив автор поста у коментарі до фото.

Більшість коментаторів підтримують автора поста – люди вважають, що це вже занадто "якщо знайшов гроші на Tesla, то варто й заряджати її у передбачених для цього місцях".

Tesla заряджають з вікна багатоповерхівки / Фото з соцмереж

Таку автівка, до речі, можна придбати починаючи від 40 тисяч доларів.