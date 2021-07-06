Як зазначили свідки події, бійка сталася після того, як пасажир метрополітену підійшов до молодої дівчини та ляснув її по п'ятій точці. Удар зловмисник супроводив словами "яка ж*па".

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Цей вчинок дуже образив пасажирку, тому вона відреагувала на нього досить бурхливо.

Відбивався шваброю

Чоловік розпустив руки біля ескалатору на переході, який веде до станції "Палац спорту". Сталося це близько 00:10 6 липня.

Попри значну різницю у габаритах, дівчина майже одразу накинулася на свого кривдника.

Отримавши кілька ляпасів, чоловік почав ображати дівчину нецензурною лайкою. У цей момент до них підійшла ще одна дівчина з хлопцем.

Втім, хлопець у конфлікті активної участі не брав. Натомість його супутниця протидіяла зловмиснику разом із потерпілою від домагань.

Під час потасовки чоловік відібрав швабру у співробітниці метрополітену та намагався за її допомогою тримати дівчину подалі від себе. Але це не врятувало його від кількох ударів.

Чим закінчився інцидент, невідомо. Скоріш за все, чоловік просто пішов далі.

Дивіться відео бійки дівчини з чоловіком у метро Києва: