Ляснув по п'ятій точці: у метро Києва дівчина кинулась з кулаками на чоловіка – відео 18+
Джерело:"Київ оперативний"
Кремезний чоловік дозволив собі зайвого, але отримав гідний опір від дівчини. Інцидент стався вночі 6 липня на переході між станціями метро "Палац спорту" та "Льва Толстого" у Києві.
Як зазначили свідки події, бійка сталася після того, як пасажир метрополітену підійшов до молодої дівчини та ляснув її по "п'ятій точці". Удар зловмисник супроводив словами "яка ж*па".
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Цей вчинок дуже образив пасажирку, тому вона відреагувала на нього досить бурхливо.
Відбивався шваброю
- Чоловік розпустив руки біля ескалатора на переході, який веде до станції "Палац спорту". Сталося це близько 00:10 6 липня.
- Попри значну різницю у габаритах, дівчина майже одразу накинулася на свого кривдника.
- Отримавши кілька ляпасів, чоловік почав ображати дівчину нецензурною лайкою. У цей момент до них підійшла ще одна дівчина з хлопцем.
- Втім, хлопець у конфлікті активної участі не брав. Натомість його супутниця протидіяла зловмиснику разом із потерпілою від домагань.
Під час бійки чоловік відібрав швабру у співробітниці метрополітену та намагався з її допомогою тримати дівчину якомога далі від себе. Але це не врятувало його від кількох ударів.
Чим закінчився інцидент, невідомо. Найімовірніше, чоловік просто пішов далі.
Обережно! Відео містить нецензурну лексику – 18+!
Дивіться відео бійки дівчини з чоловіком у метро Києва: