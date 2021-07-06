Ляснув по п'ятій точці: у метро Києва дівчина кинулась з кулаками на чоловіка – відео 18+

Кремезний чоловік дозволив собі зайвого, але отримав гідний опір від дівчини. Інцидент стався вночі 6 липня на переході між станціями метро "Палац спорту" та "Льва Толстого" у Києві.

Як зазначили свідки події, бійка сталася після того, як пасажир метрополітену підійшов до молодої дівчини та ляснув її по "п'ятій точці". Удар зловмисник супроводив словами "яка ж*па".

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Цей вчинок дуже образив пасажирку, тому вона відреагувала на нього досить бурхливо.

Відбивався шваброю

Чоловік розпустив руки біля ескалатора на переході, який веде до станції "Палац спорту". Сталося це близько 00:10 6 липня.

Попри значну різницю у габаритах, дівчина майже одразу накинулася на свого кривдника.

Отримавши кілька ляпасів, чоловік почав ображати дівчину нецензурною лайкою. У цей момент до них підійшла ще одна дівчина з хлопцем.

Втім, хлопець у конфлікті активної участі не брав. Натомість його супутниця протидіяла зловмиснику разом із потерпілою від домагань.

Під час бійки чоловік відібрав швабру у співробітниці метрополітену та намагався з її допомогою тримати дівчину якомога далі від себе. Але це не врятувало його від кількох ударів.

Чим закінчився інцидент, невідомо. Найімовірніше, чоловік просто пішов далі.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику – 18+!

Дивіться відео бійки дівчини з чоловіком у метро Києва: