Ляснув по п'ятій точці: у метро Києва дівчина кинулась з кулаками на чоловіка – відео 18+

6 липня 2021 , 15:16
Читать новость на русском

Джерело:

"Київ оперативний"

Кремезний чоловік дозволив собі зайвого, але отримав гідний опір від дівчини. Інцидент стався вночі 6 липня на переході між станціями метро "Палац спорту" та "Льва Толстого" у Києві.

Як зазначили свідки події, бійка сталася після того, як пасажир метрополітену підійшов до молодої дівчини та ляснув її по "п'ятій точці". Удар зловмисник супроводив словами "яка ж*па".

Дивіться також Мама знала про стосунки: на Чернігівщині семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця

Цей вчинок дуже образив пасажирку, тому вона відреагувала на нього досить бурхливо.

Відбивався шваброю

  • Чоловік розпустив руки біля ескалатора на переході, який веде до станції "Палац спорту". Сталося це близько 00:10 6 липня.
  • Попри значну різницю у габаритах, дівчина майже одразу накинулася на свого кривдника.
  • Отримавши кілька ляпасів, чоловік почав ображати дівчину нецензурною лайкою. У цей момент до них підійшла ще одна дівчина з хлопцем.
  • Втім, хлопець у конфлікті активної участі не брав. Натомість його супутниця протидіяла зловмиснику разом із потерпілою від домагань.

Під час бійки чоловік відібрав швабру у співробітниці метрополітену та намагався з її допомогою тримати дівчину якомога далі від себе. Але це не врятувало його від кількох ударів.

Чим закінчився інцидент, невідомо. Найімовірніше, чоловік просто пішов далі. 

Обережно! Відео містить нецензурну лексику – 18+!

Дивіться відео бійки дівчини з чоловіком у метро Києва:

Автор: Олексій Чибісов