Правоохоронці перевіряють пасажирів столичного метро на наявність у них спецперепусток. Документи дивляться на кожній станції підземки.

Профільні департаменти КМДА видали 500 тисяч перепусток для працівників організацій, що забезпечують життєдіяльність міста. Однак громадським транспортом користуються й люди, які придбали фейкові дозвільні документи. Таких порушників відловлюють правоохоронці.

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Одну з таких власниць підробленої спецперепустки спіймали вранці 7 квітня. Дівчина стверджувала, що документ їй видали на роботі, однак він виявився ксерокопією оригіналу.

Кличко закликав не купувати перепустки

Під час сьогоднішнього брифінгу темі проїзду в громадському транспорті приділив увагу й мер Києва. За його словами, продаж оригінальних документів, а також підроблених спецперепусток нівелюють результати введення локдауну.

Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим, бо навіщо тоді суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей в понеділок намагалися потрапити в транспорт. Це всі працівники критично важливих підприємств? Питання: у нас локдаун, а люди продовжують поводитися, ніби все чудово і ніякої пандемії немає,

– обурився Кличко.

За словами мера, правоохоронці вже затримали кількох зловмисників, які продавали підробки в інтернеті. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

Дивіться сюжет про перевірки пасажирів зі спецперепустками у метро Києва:

З моменту посилення карантину в Києві та фактичної зупинки громадського транспорту для всіх людей, у столиці стався справжній колапс. У КМДА видали 500 тисяч спецперепусток. Сотні тисяч жителів столиці без дозвільних документів вимушені користуватися послугами таксі та їздити на роботу власним транспортом. Через це рівень заторів сягає максимальної відмітки.