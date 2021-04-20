Чергове порушення карантину та правил користування громадським транспортом зафільмували самі ж підлітки. У метро Києва дівчина та хлопець показово їхали без масок та розкурювали цигарки.

Відео свого ж порушення виклала в інстаграм власниця акаунту ppodzhogg. Разом із нею палив у поїзді молодий хлопець, який сидів навпроти. Окрім них, судячи з усього, у вагоні нікого не було.

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Чи є підлітки власниками спецперепусток, за якими можна легально користуватися підземкою, невідомо.

Бешкетники на зв'язку

Коли саме у метро сталося відверте порушення багатьох норм та правил, невідомо. У соцмережах запис з'явився 19 квітня.

Авторка відео, судячи з усього, не вперше відзначається подібними витівками. Вона вже викладала відео, на якому закидала ноги на місця для сидіння з підписом "Краще будь-якого таксі".

Подібним чином дівчина підписала й ролик з палінням.

А у таксі так можна? Бешкетники на зв'язку,

– написала власниця акаунту у відео, хизуючись своїм вчинком.

Відео порушення миттєво розлетілося у соцмережах. А у коментарях до запису кияни висловлюють своє обурення тим, що через локдаун величезна кількість людей не може їздити метрополітеном. Однак підлітки якимось чином підземкою користуються.

Дивіться відео підлітків, які курять цигарки у метро Києва: