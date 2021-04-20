У метро Києва підлітки нахабно курили цигарки та хизувалися цим у соцмережах – відео

Джерело:Київ оперативний
Чергове порушення карантину та правил користування громадським транспортом зафільмували самі ж підлітки. У метро Києва дівчина та хлопець показово їхали без масок та розкурювали цигарки.
Відео свого ж порушення виклала в інстаграм власниця акаунту ppodzhogg. Разом із нею палив у поїзді молодий хлопець, який сидів навпроти. Окрім них, судячи з усього, у вагоні нікого не було.
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А у таксі так можна? Бешкетники на зв'язку,
– написала власниця акаунту у відео, хизуючись своїм вчинком.
Відео порушення миттєво розлетілося у соцмережах. А у коментарях до запису кияни висловлюють своє обурення тим, що через локдаун величезна кількість людей не може їздити метрополітеном. Однак підлітки якимось чином підземкою користуються.
Дивіться відео підлітків, які курять цигарки у метро Києва: