В останній день 2020 року на станції метро "Контрактова площа" з'явилися дисплеї, на яких показують не час з моменту від'їзду останнього поїзду, а час до прибуття наступного. Ці зміни довго вимагали активісти з числа столичних урбаністів.

Такі суттєві зміни, які значно полегшать життя мешканців столиці, стали можливими завдяки петиції на сайті КМДА. Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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Чиновники зазначають, що подібні технології впровадять і на інших станціях підземки.

Монтуватимуть протягом року

У мерії стверджують, що проєкт заміни старих годинників на сучасні реалізовують КП "Київський метрополітен" разом із ТОВ "ТРАНС-МЕДІА".

Інтегрований компанією програмно-апаратний комплекс у реальному часі здійснює розрахунок відстані та показує відлік. Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображається із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року.